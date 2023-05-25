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Палата громад британського парламенту визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом

"Ми сподіваємося, що це хоч якось допоможе вшанувати пам’ять мільйонів українців, заморених голодом", - заявила депутатка парламенту від Консервативної партії Алісія Кернс.

Палата громад британського парламенту визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом
Фото: armyinform.com.ua

Палата громад парламенту Великобританії ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом.

Про це йдеться в дописі депутатки від Консервативної партії Алісії Кернс у твітері.

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"Ми сподіваємося, що це хоч якось допоможе вшанувати пам’ять мільйонів українців, заморених голодом. Ми стоїмо з нашими друзями в Україні", - написала Кернс.

Нагадаємо, днями визнала Голодомор геноцидом українського народу Словенія. У березні аналогічне рішення ухвалив парламент Ісландії, а в лютому - болгарський парламент.

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