Палата громад британського парламенту визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом

"Ми сподіваємося, що це хоч якось допоможе вшанувати пам’ять мільйонів українців, заморених голодом", - заявила депутатка парламенту від Консервативної партії Алісія Кернс.

Палата громад парламенту Великобританії ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом.

Про це йдеться в дописі депутатки від Консервативної партії Алісії Кернс у твітері.

"Ми сподіваємося, що це хоч якось допоможе вшанувати пам’ять мільйонів українців, заморених голодом. Ми стоїмо з нашими друзями в Україні", - написала Кернс.

Today the British Parliament rightly took the decision to recognise the Holodomor of 1932-1933 as a genocide.



We hope this goes some way to remember and commemorate the millions of Ukrainians who were starved to death.



We stand with our friends in Ukraine. — Alicia Kearns MP (@aliciakearns) May 25, 2023

Нагадаємо, днями визнала Голодомор геноцидом українського народу Словенія. У березні аналогічне рішення ухвалив парламент Ісландії, а в лютому - болгарський парламент.