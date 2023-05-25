Палата громад британського парламенту визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом

Палата громад парламенту Великобританії ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом.
Про це йдеться в дописі депутатки від Консервативної партії Алісії Кернс у твітері.
"Ми сподіваємося, що це хоч якось допоможе вшанувати пам’ять мільйонів українців, заморених голодом. Ми стоїмо з нашими друзями в Україні", - написала Кернс.
Today the British Parliament rightly took the decision to recognise the Holodomor of 1932-1933 as a genocide.— Alicia Kearns MP (@aliciakearns) May 25, 2023
We hope this goes some way to remember and commemorate the millions of Ukrainians who were starved to death.
We stand with our friends in Ukraine.
Нагадаємо, днями визнала Голодомор геноцидом українського народу Словенія. У березні аналогічне рішення ухвалив парламент Ісландії, а в лютому - болгарський парламент.