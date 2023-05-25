На АЕС у Фукусімі пошкоджено реактор, ризики оцінять

Ядерний наглядовий орган попросив оператора зруйнованої японської атомної електростанції Фукусіма оцінити потенційні ризики, пов'язані з пошкодженням ключової несучої конструкції всередині найбільш пошкодженого з трьох розплавлених реакторів.

Про це пише Associated Press.

Роботизований зонд усередині основної камери стримування першого енергоблоку АЕС “Фукусіма-Дайїті” виявив, що її “п'єдестал” – основна опорна конструкція просто під активною зоною – сильно пошкоджений. Товстий бетон зовні був відсутній майже по всьому периметру, оголюючи внутрішню сталеву арматуру.

У трьох реакторах станції залишилось близько 880 тонн високорадіоактивного розплавленого ядерного палива.

Роботизовані зонди надали деяку інформацію, але стан розплавлених уламків досі доволі невідомий.

На засіданні Управління ядерного регулювання в середу його представники погодилися наказати оператору Tokyo Electric Power Company Holdings терміново оцінити ризики від пошкодження основи, включаючи можливі витоки радіоактивних речовин із тріщин і отворів, спричинених розплавленням. Влада також попросила TEPCO оцінити потенційні ризики, якщо у випадку іншої катастрофи “п’єдестал” не зможе підтримувати реактор.

Нагадаємо, у Японії відбулися протести проти запланованих на літо викидів в море обробленої, але все ще радіоактивної води з пошкодженої “Фукусіми”.

Цунамі та землетрус 11 березня 2011 року пошкодили системи охолодження АЕС, зачепивши три ядерні реактори, унаслідок чого вода для охолодження стала високорадіоактивною та потрапила в підвали будівель. Вода збирається, обробляється та зберігається в резервуарах, які займають більшу частину заводу.

Уряд та TEPCO заявляють, що резервуари мають перемістити, щоб звільнити місце для виведення станції з експлуатації та звести до мінімуму ризик витоків у разі чергової катастрофи.