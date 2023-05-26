G7 проведе першу робочу зустріч з питань штучного інтелекту наступного тижня

Представники країн-членів говоритимуть про інструменти генеративного ШІ, такі як ChatGPT.

“Група семи” (G7) проведе першу робочу зустріч з питань штучного інтелекту (ШІ) 30 травня.

Про це заявив міністр зв’язку Японії Такеакі Мацумото заявив, пише Reuters.

Представники країн-членів говоритимуть про інструменти генеративного штучного інтелекту, такі як ChatGPT. На порядку денному будуть питання про захист інтелектуальної власності, дезінформацію та те, як слід керувати технологією.

Лідери G7, до якої входять Сполучені Штати, Європейський Союз і Японія, минулого тижня домовилися створити міжурядовий форум під назвою “Хіросімський процес штучного інтелекту”.

Мацумото сподівається, що форум виробить рекомендації для глав держав до кінця року.

На саміті G7 у Хіросімі лідери також закликали до розробки та прийняття міжнародних технічних стандартів для надійного використання ШІ.

Зазначимо, Європейський Союз цього місяця наблизився до ухвалення закону про регулювання технології − потенційно першого аналогічного документа у світі.

Нагадаємо, чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT став доступним в Україні у лютому.

У березні понад 1000 технічних лідерів та дослідників, включно з Ілоном Маском, закликали лабораторії зі створення штучного інтелекту пригальмувати з розробкою найбільш просунутих систем.

Того ж місяця ChatGPT через занепокоєння обробкою персональних даних своїх громадян заблокувала Італія. Трохи пізніше стало відомо, що програму також можуть тимчасово заблокувати у Німеччині.

Натомість Укрзалізниця почала використовувати ChatGPT для обробки звернень пасажирів. 16 травня стартував безкоштовний курс Мінцифри та Google про штучний інтелект – "Основи АІ".