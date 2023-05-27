Крім Угорщини, новий пакет санкцій проти РФ блокує Греція

Крім Угорщини, 11-ий пакет санкцій проти РФ блокує Греція, повідомляє Politico з посиланням на словами п'яти дипломатів ЄС.

Новий пакет має на меті заблокувати обхід санкцій, запроваджених попередніми десятьма пакетами. Він може бути спрямований на інші держави, які допомагають Москві ухилятися від обмежень.

Після того, як Київ склав список компаній-"спонсорів війни", туди включили низку європейських фірм.

Угорщина і Греція хочуть, щоб деякі з їхніх компаній забрали з цього списку, перш ніж вони погодяться схвалити новий пакет санкцій ЄС. Хоча ці питання зазвичай не пов'язані між собою, Будапешт і Афіни використовують ситуацію як політичний важіль, щоб врятувати свої компанії.

Така поведінка обох держав викликала напруженість на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на початку цього тижня, де міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала Угорщину.

За словами чотирьох дипломатів, на зустрічі послів ЄС у середу Греція була на чолі обговорення - Афіни виступили проти пропозицій оминути санкції.

"Греція знову заявила, що якщо з'являться конкретні докази порушення санкцій, вони мають бути доведені до відома зацікавлених держав-членів на технічному рівні, щоб це було належним чином розслідувано, а потім було вжито належних заходів", - заявив представник ЄС. Він додав, що відповідно д українського "чорного списку" грецькі компанії вважають міжнародними спонсорами війни, хоча вони не порушують обмежувальних заходів проти Росії.

Інший дипломат ЄС сказав, що хоча вони співчувають позиції Греції, однак "питання полягає в тому, наскільки це завдає шкоди [їхній економіці], і Греція каже, що це дуже шкідливо. У нас немає проблем із цією позицією, але незалежно від цього ми, звичайно, хочемо наступного пакету санкцій".

Очільник євродипломатії Жозеп Боррель уже пообіцяв усунути суперечки в українському списку. Двоє дипломатів сказали, що тепер він має працювати з українською стороною над рішенням.

Інший дипломат Євросоюзу сказав виданню, що поки Угорщина та Греція не будуть домовлятися про що-небудь до того, як їхні компанії виключать з українського списку, "немає жодного тиску, щоб справді рухатися іншими шляхами".

Проте дипломати також кажуть, що по-різному дивляться на Афіни та Будапешт. Рівень розчарування у Будапешті набагато вищий, враховуючи, що його проросійська та прокитайська лінія часто заважала ЄС досягти одностайності у заявах про Москву та Пекін. Країна також блокує схвалення восьмого траншу грошей ЄС на відшкодування військової допомоги Україні.

Нагадаємо, Україна внесла угорський банк OTP до списку “міжнародних спонсорів війни”. Нещодавно глава угорського МЗС Петер Сіярто заявив, що поки OTP залишається в цьому списку, Будапешту "буде дуже важко навіть вступити в переговори щодо одинадцятого пакету санкцій".

Крім того, Угорщина заблокувала виплату чергового траншу з Європейського фонду миру для України.