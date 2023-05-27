Росіяни з мінометів обстріляли Чернігівщину

Про втрати інформація не надходила.

Російські окупаційні війська в ніч на суботу, 27 травня, обстріляли Новгород-Сіверську громаду Чернігівської області.

Про це інформує Оперативне командування "Північ".

"З 03:10 до 03:32 зафіксовано чотири приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Грем’яч. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 27 травня та зранку війська РФ здійснили дев’ять обстрілів Сумської області, зафіксовано 34 вибухи.