Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто

Яким би уважним та обережним не був водій, але від випадкового чи ненавмисного порушення правил дорожнього руху ніхто не застрахований. Важливо, аби правопорушник обов’язково сплатив штраф за скоєне правопорушення та зробив висновки на майбутнє. Правил дорожнього руху повинні дотримуватися усі учасники дорожнього руху без винятків. І тут абсолютно не має значення, хто є власником авто: чи сам водій, чи автопрокатна компанія. А от хто повинен сплачувати штрафи за їх недотримання: орендар чи орендодавець? На це питання ми спробуємо дати відповідь у цій статті.

Актуальність питання

Раніше оренда авто мала попит лише серед іноземців та бізнесменів, що приїздили у справах в нове місто. Зараз ця послуга стала популярною й серед пересічних українців, що бажають бути мобільними, швидкими у виконанні своїх завдань та незалежними від примх міського транспорту. Попит на орендовані авто створюють також і внутрішньо переміщені особи, які поспіхом виїздили з зони проведення бойових дій, не маючи можливості забрати свій транспорт, чи втратили його дорогою.

Для користування послугою потрібен мінімальний пакет документі. Скористатися нею досить просто:

Обираєте прокатний сервіс. На сайті автопрокату обираєте бажану модель авто. Бронюєте автомобіль, вказуючи при цьому термін оренди. За допомогою банківської карти вносите депозит, що передбачений для оренди обраного авто. Надаєте менеджеру автопрокату документи (паспорт, водійське посвідчення, ІПН). Ознайомлюєтеся з договором та підписуєте його.

Детальніше зупинимося на пункті 4. На карті орендаря блокується певна сума. Саме з цієї суми будуть списуватися штрафи оренди авто в разі порушення правил прокату та правил дорожнього руху. Також потрібно досить ретельно ознайомитися з договором, перш ніж його підписувати. В ньому передбачено, що орендодавець передає орендарю повністю справний, чистий і заправлений пальним автомобіль. Якщо орендар повертає транспортний засіб брудним, зламаним, з порожнім баком, то повинен сплатити штраф так само як і за порушення ПДР.

На кого лягає сплата штрафів?

Деякі орендарі помилково думають, що їм не потрібно сплачувати штрафи за порушення ПДР, які не підтверджені відеофіксацією. Насправді це не так. При укладанні договору орендар залишає усі свої паспортні та контактні дані, тому коли власник прокатного авто отримує повідомлення про скоєння на ньому правопорушення, сплата штрафів за це здійснюється одним з наступних методів:

Автопрокатна компанія надсилає орендареві реквізити для оплати. Орендар надає власнику авто кошти для самостійного погашення штрафу.

Визначити, хто саме порушив правила дорожнього руху досить просто, адже в повідомленні про скоєння правопорушення чітко вказується дата та навіть час, коли воно було здійснено. В той же момент в договорі оренди також вказаний термін, з якого по яке число автомобіль знаходиться в користуванні того чи іншого клієнта. Порівняти ці дати та зробити висновки про те, хто повинен сплачувати штраф, в такому випадку досить просто.

Яке б правопорушення не було здійснено на орендованій машині, будьте готові, що відповідати за нього та сплачувати всі призначені штрафні санкції доведеться саме орендарю, який підписував договір оренди автомобіля. Висновок один: набагато вигідніше і безпечніше для всіх просто бути уважним за кермом та дотримуватися правил дорожнього руху.