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Уночі сили ППО збили 52 ворожих "шахеди", - Генштаб

Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.

Уночі сили ППО збили 52 ворожих "шахеди", - Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: ОК "Північ"

У ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.

"Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема, на Київщину. Тут, у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів!", - йдеться в повідомленні.

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Також, до відбиття атаки залучено сили та засоби Повітряне командування "Південь" та Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України!

Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "шахеди".

Нагадаємо, вночі ворог влаштував масовану атаку на Київ, випустив безпілотники в декілька хвиль. Є руйнування та поранені.

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