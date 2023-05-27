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Протягом суботи росіяни 18 разів обстріляли Сумську область

Зафіксовано 88 вибухів.

Протягом суботи росіяни 18 разів обстріляли Сумську область
Наслідки обстрілів Сумщини
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Протягом суботи росіяни 18 разів обстріляли Сумську область, повідомили в обласній військовій адміністрації

Зафіксовано 88 вибухів, обстрілів зазнали Великописарівська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська громади.

Великописарівська громада: по території громади гелікоптер здійснив пуск ракет – 6 виходів та мінометний обстріл – 2 вибухи.

  • Юнаківська громада: здійснено обстріл із САУ – 3 вибухи та мінометний обстріл – 12 вибухів.
  • Миропільська громада: росіяни били з мінометів – 11 вибухів.
  • Хотінська громада: зафіксовано обстріл з міномету – 4 вибухи. Також пуск НУРС з гелікоптера.
  • Білопільська громада: ворог здійснив обстріл з міномету (12 вибухів), артобстріл (10 вибухів) та 15 пострілів з АГС.
  • Краснопільська громада: здійснено 5 вибухів з міномету.

Попередньо – без людських втрат та руйнувань, додали в ОВА.

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Нагадаємо, внаслідок удару російських військ по місту Глухів Сумщини у ніч на суботу пошкоджень зазнали багатоповерхівка та приватні будинки.

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