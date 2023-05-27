У деяких намеселених пунтках Луганщини окупанти анонсували так званий “відпочинок” для школярів у РФ, – Генштаб ЗСУ

У деяких намеселених пунтках Луганщини окупанти анонсували так званий “відпочинок” для школярів у РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Російські загарбники цинічно продовжують здійснювати незаконне вивезення дітей із тимчасово захоплених територій Луганської області”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в окремих населених пунктах Щастинського району окупанти анонсували так званий “відпочинок” для школярів у літніх таборах на території Російської Федерації.

Нагадаємо, нещодавно з окупованої території вдалося повернути підлітка, якого росіяни депортували з Маріуполя. Окупанти відправили його до Шахтарська.

Також нагадаємо, що Україна розслідує роль Білорусі у примусовій депортації Росією українських дітей. Розслідуються факти та обставини примусового вивезення дітей з окупованих територій України “на оздоровлення” до Білорусі.