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У деяких намеселених пунтках Луганщини окупанти анонсували так званий “відпочинок” для школярів у РФ, – Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують депортацію українських дітей в РФ.

У деяких намеселених пунтках Луганщини окупанти анонсували так званий “відпочинок” для школярів у РФ, – Генштаб ЗСУ
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

У деяких намеселених пунтках Луганщини окупанти анонсували так званий “відпочинок” для школярів у РФ. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“Російські загарбники цинічно продовжують здійснювати незаконне вивезення дітей із тимчасово захоплених територій Луганської області”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що в окремих населених пунктах Щастинського району окупанти анонсували так званий “відпочинок” для школярів у літніх таборах на території Російської Федерації.

Нагадаємо, нещодавно з окупованої території вдалося повернути підлітка, якого росіяни депортували з Маріуполя. Окупанти відправили його до Шахтарська.

Також нагадаємо, що Україна розслідує роль Білорусі у примусовій депортації Росією українських дітей. Розслідуються факти та обставини примусового вивезення дітей з окупованих територій України “на оздоровлення” до Білорусі.

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