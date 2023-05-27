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У Луганську окупанти віддали пологовий будинок у розпорядження ПВК “Вагнер”, – Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують переобладнувати місцеві медичні заклади під свої потреби.

У Луганську окупанти віддали пологовий будинок у розпорядження ПВК “Вагнер”, – Генштаб ЗСУ
Фото: Новинарня

У Луганську окупанти віддали пологовий будинок у розпорядження ПВК “Вагнер”. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“У тимчасово окупованому Луганську російські окупанти продовжують переобладнувати місцеві медичні заклади під свої потреби. Нещодавно, до Залізничної лікарні, де лікують поранених загарбників, додатково було завезено ліжка та обладнання”, – йдеться в повідомленні. 

Крім того, як повідомляється, у тому ж Луганську, окупанти передали пологовий будинок № 2 у розпорядження ПВК “Вагнер”.

Нагадаємо, окупанти розміщають своїх поранених у закладах із хворими дітьми для прикриття. У той же час меддопомога цивільному населенню, зокрема у місті Лутугине на Луганщині, з боку персоналу військового шпиталю не надається.

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