Унаслідок удару російських військ по місту Глухів Сумської області в ніч на 27 травня пошкоджень зазнали багатоповерхівка та приватні будинки.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Телеграмі.

За даними слідства, у ніч на 27 травня російські війська зі своєї території обстріляли цивільну інфраструктуру Глухова, пошкодивши, зокрема, дах багатоповерхівки.

Через ворожий обстріл у трьох приватних будинках повилітали вікна, уламками посічені паркани та стіни. Досудове розслідування розпочате за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, що в ніч на 27 травня та зранку війська РФ здійснили дев’ять обстрілів Сумської області, зафіксовано 34 вибухи.

26 травня обстрілів з боку російських окупаційних військ зазнали Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська та Білопільська громади.