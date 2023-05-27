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Ворог обстріляв селище на Херсонщині, поранено жінку

Упродовж дня також обстріляно Херсон.

Ворог обстріляв селище на Херсонщині, поранено жінку
Фото: Херсонська ОВА

Російська Федерація продовжує обстрілювати Херсонську область.

Про це повідомляє пресцентр Херсонської ОВА.

Під вогнем було селище Садове. "Прилетіло" у приватні будинки. Постраждала 61-річна жінка. Її у стані середньої важкості доставили до обласної клінічної лікарні.

Упродовж дня також обстріляно Херсон. У місті пошкоджено приміщення ліцею. Вчергове окупанти обстріляли Зміївку. В селі пошкоджено приватний господарський склад. 

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Нагадаємо, що 26 травня росіяни обстріляли Зміївку Бериславської громади Херсонської області.  

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