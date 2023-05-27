9 серіалів червня: екранізація Деніела Кіза, новий “Відьмак”, конкурент “Чорнобиля”
9 серіалів червня: екранізація Деніела Кіза, новий “Відьмак”, конкурент “Чорнобиля”
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
Календарна реформа: чому це раціонально
Календарна реформа: чому це раціонально
Новим головою Верховного Суду став Станіслав Кравченко. Що про нього відомо та чому були питання до його доброчесності
Новим головою Верховного Суду став Станіслав Кравченко. Що про нього відомо та чому були питання до його доброчесності
​Похід у Росію. Далі буде
​Похід у Росію. Далі буде
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
​У Києві голова Макарівського райсуду насмерть збив нацгвардійця на блокпосту (доповнено)
​У Києві голова Макарівського райсуду насмерть збив нацгвардійця на блокпосту (доповнено)
Росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Зруйновано поліклініку і ветеринарну лікарню, є загиблі і поранені
Росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Зруйновано поліклініку і ветеринарну лікарню, є загиблі і поранені
ГоловнаСуспільствоПодії

​У будинку в Бучі вибухнув газовий балон, господар дому - в лікарні

Будівля зруйнована.

​У будинку в Бучі вибухнув газовий балон, господар дому - в лікарні
Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

У Бучі на Київщині у будинку вибухнув балон.

Як повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інцидент трапився зранку 27 травня близько 10.50.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Сьогодні близько 10:50 дідусь зайшов у хату, запалив сірник і пролунав вибух. На місці події працює поліція і ДСНС. Ми з'ясовуємо причину надзвичайної ситуації", - розповів Нєбитов.

За його словами, господар дому перебуває в лікарні, будинок зруйнований.

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Нагадаємо, у лютому в Дарницькому районі Києва стався вибух на території колишнього заводу. За попередніми даними, це зірвався газовий балон. Тоді загинули чотири людини.

У Броварах Київської області вибухнув туристичний газовий балон. Тоді обійшлося без потерпілих. Від вибуху були пошкоджені вікна та двері квартири.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies