У Бучі на Київщині у будинку вибухнув балон.
Як повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інцидент трапився зранку 27 травня близько 10.50.
"Сьогодні близько 10:50 дідусь зайшов у хату, запалив сірник і пролунав вибух. На місці події працює поліція і ДСНС. Ми з'ясовуємо причину надзвичайної ситуації", - розповів Нєбитов.
За його словами, господар дому перебуває в лікарні, будинок зруйнований.
Нагадаємо, у лютому в Дарницькому районі Києва стався вибух на території колишнього заводу. За попередніми даними, це зірвався газовий балон. Тоді загинули чотири людини.
У Броварах Київської області вибухнув туристичний газовий балон. Тоді обійшлося без потерпілих. Від вибуху були пошкоджені вікна та двері квартири.