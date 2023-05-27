У Бучі на Київщині у будинку вибухнув балон.

Як повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інцидент трапився зранку 27 травня близько 10.50.

"Сьогодні близько 10:50 дідусь зайшов у хату, запалив сірник і пролунав вибух. На місці події працює поліція і ДСНС. Ми з'ясовуємо причину надзвичайної ситуації", - розповів Нєбитов.

За його словами, господар дому перебуває в лікарні, будинок зруйнований.

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Нагадаємо, у лютому в Дарницькому районі Києва стався вибух на території колишнього заводу. За попередніми даними, це зірвався газовий балон. Тоді загинули чотири людини.

У Броварах Київської області вибухнув туристичний газовий балон. Тоді обійшлося без потерпілих. Від вибуху були пошкоджені вікна та двері квартири.