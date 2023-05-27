Ми міцно тримаємо панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута, - Маляр

Ворог веде наступальні дії на 6 напрямках - Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Мар‘їнському, Шахтарському, Бахмутському.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"У загальному підсумку бойових дій на сході станом на зараз ворогу не вдається просуватись вглиб території. Наступальні дії зупиняють наші мужні воїни. Разом з тим, по всіх напрямках ворог здійснює артилерійські обстріли та авіаційні удари, на які робить ставку там, де знижується інтенсивність боїв", - сказала вона.

Заступниця міністра детально розповіла про кожен з напрямків боїв:

На Куп’янському напрямку - ворог намагається зайняти кращі позиції. Поки безуспішно.

На Лиманському - ворог веде наступальні дії, але безуспішно.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії. Успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог завдає авіаудари та обстрілює населені пункти.

За її словами, під Бахмутом в цілому наступальна активність росіян знижена. Ворогом зроблено ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів.

"Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач. Зниження наступальної активності ворога обумовлено тим, що проводиться заміна та перегрупування військ. Ворог намагається посилити власні спроможності", - заявила Маляр.

За даними британської розвідки, сили ПВК "Вагнер", ймовірно, почали відступати зі своїх позицій навколо міста Бахмут. Росія хоче їх використати для інших наступальних операцій на сході України.

Як сказав спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку спостерігається зменшення активності ворога, а заява Пригожина про вихід "вагнерівців" з Бахмута є "латентною капітуляцією".