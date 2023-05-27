Треба трохи часу, щоб перевірити, чи виводить Пригожин війська з Бахмута, - Череватий

Як пояснив Череватий, сьогодні Пригожин намагається зберегти залишки своєї ПВК.

На Бахмутському напрямку спостерігається зменшення активності ворога, а заява Євгена Пригожина про вихід "вагнерівців" з Бахмута є "латентною капітуляцією".

Про це спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі телемарафону.

"Ми прогнозували понад 2 місяці тому, що якщо збережеться така динаміка втрат й ворог не зможе знайти джерело поповнення особового складу - він буде розбитий, що зараз і є. Ці заяви Пригожина (про виведення військ - ред.), сухою мовою, це латентна капітуляція його угрупування. Безперечно в них йде внутрішньовидова боротьба напередодні великих, як мені здається, подій в самій Росії", - відзначив Череватий.

Як пояснив Череватий, сьогодні Пригожин намагається зберегти залишки своєї ПВК, оскільки розуміє, що декілька тижнів на Бахмутському напрямку можуть припинити існування його організації.

За словами Череватого, наразі в місті спостерігаються певні ротаційні рухи. З цим також пов'язано зменшення бойових дій. Водночас ЗСУ продовжують наносити удари по ворогу.

"Однак наскільки масово й наскільки справді Пригожин виведе підрозділи, треба трохи часу, щоб верифікувати", - пояснив спікер.

За даними британської розвідки, сили ПВК "Вагнер", ймовірно, почали відступати зі своїх позицій навколо міста Бахмут. Росія хоче їх використати для інших наступальних операцій на сході України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на флангах у передмісті Бахмута протягом 24 травня спостерігали зниження інтенсивності боїв.