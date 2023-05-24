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На флангах у передмісті Бахмута спостерігають зниження інтенсивності боїв, - Маляр

Росіяни проводять заміну підрозділів.

На флангах у передмісті Бахмута спостерігають зниження інтенсивності боїв, - Маляр
Фото: Ганна Маляр

На флангах у передмісті Бахмута протягом дня 24 травня спостерігають зниження інтенсивності боїв. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, така ситуація не означає, що росіяни слабшають.

"Навпаки - ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. Разом з тим, нашим військам вдається потроху просуватись", - зазначила Маляр.

Заступниця міністра додала, що в місті знижена кількість ворожих штурмових дій - окупанти проводять заміну підрозділів. 

Тим часом українські військові контролюють деяку частину району "Літак" у південно-західній частині міста, додала Маляр.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що наразі не фіксують і жодних ротацій "ПВК Вагнера" поблизу Бахмута.

За інформацією Пентагону, Росія утримує значну частину території міста та його околиць, але Україна продовжує бої в районі міста. За 10 місяців, відколи загарбники не можуть взяти місто, було ліквідовано велику кількість російських бійців спецназу, ВДВ, інших родів військ РФ.

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