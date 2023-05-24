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Росіяни хочуть відправити курсантів на війну проти України

Курсанти проходять навчання в Курській та Брянській областях. 

Росіяни хочуть відправити курсантів на війну проти України
Фото: Андрій Білецький

Російські окупанти планують відправити на війну проти України курсантів військових навчальних закладів. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російські курсанти проходять навчання в бойових умовах в Курській та Брянській областях РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стажування відбувається на опорних пунктах підрозділів 4-ї танкової дивізії (Брянська область) та 76-ї десантно-штурмової дивізії (Курська область). Дані зʼєднання забезпечують прикриття кордону з Україною.

"Надалі курсантів планують залучати до бойових дій", - додали у ЦНС.

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Нагадаємо, що за п’ять місяців 2023 року у військових судах Російської Федерації розглянули 1 053 справи про самовільну втечу солдатів. Це більше, ніж за весь минулий рік.

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