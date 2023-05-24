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Росіяни влучили керованою авіабомбою у дитячий садок на Сумщині

Також було завдано удару по території Великописарівської громади.

Росіяни влучили керованою авіабомбою у дитячий садок на Сумщині
Фото: Сумська ОВА

24 травня ворог завдав ударів по території Сумської області.

Про це повідомляє пресцентр Сумської ОВА. 

"Сьогодні по території Великописарівської громади ворог здійснив авіаудар - 1 ракетний вибух. Попередньо - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА

Також у ОВА повідомили, що сьогодні росіяни завдали вогневого ураження орієнтовно керованою авіабомбою по дитячому садку у Юнаківській громаді. Деталі з’ясовуються. 

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Нагадаємо, що 23 травня росіяни обстріляли Великописарівську, Шалигинську, Новослобідську, Білопільську, Юнаківську та Краснопільську громади Сумської області. 

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