24 травня ворог завдав ударів по території Сумської області.
Про це повідомляє пресцентр Сумської ОВА.
"Сьогодні по території Великописарівської громади ворог здійснив авіаудар - 1 ракетний вибух. Попередньо - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Також у ОВА повідомили, що сьогодні росіяни завдали вогневого ураження орієнтовно керованою авіабомбою по дитячому садку у Юнаківській громаді. Деталі з’ясовуються.
Нагадаємо, що 23 травня росіяни обстріляли Великописарівську, Шалигинську, Новослобідську, Білопільську, Юнаківську та Краснопільську громади Сумської області.