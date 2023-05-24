Також було завдано удару по території Великописарівської громади.

24 травня ворог завдав ударів по території Сумської області.

Про це повідомляє пресцентр Сумської ОВА.

"Сьогодні по території Великописарівської громади ворог здійснив авіаудар - 1 ракетний вибух. Попередньо - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА

Також у ОВА повідомили, що сьогодні росіяни завдали вогневого ураження орієнтовно керованою авіабомбою по дитячому садку у Юнаківській громаді. Деталі з’ясовуються.

Нагадаємо, що 23 травня росіяни обстріляли Великописарівську, Шалигинську, Новослобідську, Білопільську, Юнаківську та Краснопільську громади Сумської області.