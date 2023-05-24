У КМВА розповіли, що робити, якщо укриття закрите під час тривоги

Закритих для киян укриттів під час повітряної тривоги не буде. Якщо під час повітряної тривоги немає доступу до укриття, то слід викликати рятувальників, щоб вони допомогли його відкрити.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Київ регулярно зазнає повітряних нападів. Під час останніх таких атак, було виявлено, що не всі укриття відкритті для киян. Це не системна проблема Києва, а точкові питання, на які ми реагуємо і вирішуємо проблему на місцях. На засіданні Ради оборони начальник КМВА, генерал-полковник Сергій Попко визначив завдання структурним підрозділам щодо виявлення зачинених укриттів та забезпечення до них безперешкодного доступу", - зазначив перший заступник начальника КМВА генерал-майор Володимир Кидонь.

Він також розповів, що зараз перевірка споруд цивільного захисту відбувається у рамках військових навчань, які проходять з 23 по 25 травня.

Наразі Національна поліція вже здійснила перевірку 34 проблемних укриттів – виявила чотири нефункціонуючих; п'ять об’єктів, що не обліковуються як укриття; та два таких, що по факту відсутні. Решта – функціонують в штатному режимі.

"Для оперативного і достовірного інформування населення ми тісно взаємодіємо із ЗМІ. Для усіх киян нагадую алгоритм - у випадку якщо під час тривоги укриття закрите, ви можете зателефонувати до 101 або ж 1551, тоді рятувальники приїжджатимуть та відкривають укриття власноруч. Немає головнішої задачі ніж життя і безпека людей. І Київська міська військова адміністрація робить і робитиме все необхідне, аби кожен киянин почував себе захищеним!", - сказав Кидонь.

Він розповів, що разом із директором Департаменту муніципальної безпеки Романом Ткачуком та у присутності ЗМІ, відвідав одну із споруд цивільного захисту в Святошинському районі, на яку від місцевих жителів надійшло чимало скарг. Мало того, що це укриття було зачиненим під час тривог, та ще й балансоутримувач самовільно викинув просто неба речі людей, які вони залишали в укритті.

Кидонь зазначив, що за підсумком перевірки була проведена профілактична робота із балансоутримувачем, надалі укриття буде використовуватися за призначенням.

Станом на 1 січня 2023 фонд захисних споруд цивільного захисту Києва збільшено на 398 укриттів. Тобто на сьогодні сплановано використання 4014 укриттів (3393 – цокольні та підвальні приміщення; 364 – підземні автопаркінги; 211 – підземні переходи; 46 – підземні приміщення метрополітену).

Нагадаємо, підсля останніх ракетних атак до КМВА надійшли численні скарги щодо закритих укриттів. Такі випадки були зафіксовані практично в усіх районах столиці. Міська влада пообіцяла здійснити перевірки та вирішити це питання.