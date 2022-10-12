ДСНС примусово відкриватиме закриті укриття у Києві

Рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі не відкриватимуть їх під час повітряної тривоги.

Всі укриття, які належать до Фонду захисних споруд, мають бути відкриті та доступні для мешканців під час повітряної тривоги. Якщо укриття лишатимуться закритими, рятувальники зрізатимуть замки, щоб люди змогли потрапити у захисні споруди.

Про це повідомляє у Facebook КМДА.

У випадку, якщо двері позначених на мапі укриттів зачинені під час повітряної тривоги, мешканці можуть зателефонувати рятувальникам або в поліцію за номерами “101” або “102”. Тоді замки на дверях просто зрізають, аби люди були у безпеці.

“Такий досвід у нас уже є, на жаль, періодично ми отримуємо скарги на зачинені укриття і реагуємо відповідно. В умовах постійної загрози обстрілів ризикувати життям людей абсолютно неприпустимо”, – заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Мова йде про укриття, які позначені на мапі Києва.

Нагадаємо, внаслідок терористичної атаки Росії на Київ 10 жовтня були влучання у кількох районах, у тому числі – у центрі столиці. Загинуло п’ятеро киян, 51 людина постраждала.