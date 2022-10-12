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Росіяни завезли на Херсонщину інструкторів з Ірану

Іранські інструктори навчають окупантів користуватися дронами-камікадзе і контролюють запуск дронів по цивільних об’єктах України. 

Росіяни завезли на Херсонщину інструкторів з Ірану
Фото: I-UA

Російські військові завезли на тимчасово окуповану територію Херсонської області іранських інструкторів для запуску дронів-камікадзе "Shahed-136".

Про це пише Центр національного спротиву з посиланням на власні джерела інформації.

Зазначається, що іранці базуються в населених пунктах Херсонщини: у Залізному порту, Гладківці, а також у Джанкої на території тимчасово окупованого Криму.

 

"Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі. Базуються інструктори у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації", – йдеться у дописі.

Також у Центрі зауважують, що Іран офіційно заперечує постачання Росії безпілотників, які вона активно використовує у війні з Україною. Насправді ця країна допомагає РФ не лише технікою, а й людьми.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що в Ірану не було можливості самостійно виробляти безпілотники Shahed-136, які він постачає Росії.

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