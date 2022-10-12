Електроенергія відсутня у Сумському і Шосткинському районах.

Окупанти обстріляли Сумську область з території Російської Федерації.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Сьогодні на 7 ранку в області без електропостачання лишалися 247 споживачів. Але наразі маємо, на жаль, ще два ворожі артилерійські “прильоти” з території РФ по об'єктах інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

У Сумському і Шосткинському районах – аварійне відключення електроенергії.

Фото: Дмитро Живицький у Telegram

“Прошу з розумінням віднестися до цієї ситуації. Графіки віялових відключень оприлюднять, як тільки буде можливість скласти їх з технічної точки зору”, – поінформував він.

Нагадаємо, 11 жовтня російські окупаційні війська здійснили по Сумській області 13 обстрілів. Загалом за день по Сумщині зафіксовано 206 “приходів”.