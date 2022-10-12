Українців із окупованих територій Херсонщини намагаються примусово депортувати до Криму, - Хлань

Окупанти повторюють сценарій Харківської області, де дітей вивезли до Росії, а після деокупації не повертають батькам.

Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає кореспондент LB.ua.

«Окупанти фактично заблокували виїзд з окупованої території (Херсонської області, - ред.). Зараз вони ввели систему електронних перепусток, які видають. Ця електронна система, яку вони запровадили, не витримує жодної критики. Бо у деяких населених пунктах немає інтернету, люди не мають можливості подати такі заявки. Але по 20-30 людей все ж почали виїжджати», - заявив він.

Фактично окупанти стримують виїзд людей з окупованої території, видаючи таку малу кількість дозволів. Водночас окупанти пропонують людям виїжджати «на оздоровлення» до тимчасово окупованого Криму.

«Саме так окупанти зазначають. Щоб люди начебто убезпечити себе від артилерійських ударів. Це своєрідна пропаганда, включаючи дітей, які зараз у навчальному процесі. Окупанти примусово розсилають окупаційним адміністраціям плани щодо виїзду дітей, людей похилого віку, батьків до Криму, посилаючись на питання безпеки. Але ж ми розуміємо, що це є не більше, ніж примусова депортація на тлі деокупації Херсонщини. Таке ж відбувалося на окупованій території Харківської області, де дітей також відправили в Росію, а після деокупації дітей батькам не повертають. Тому зараз такий самий сценарій розгортається на окупованій частині Херсонщини. Окупанти хочуть примусово вивезти дітей, людей похилого віку. І навіть самих батьків, щоб вивезти їх до Росії та тримати там у заручниках», - сказав Хлань

Він закликав людей не вірити пропаганді ворога щодо необхідності виїзду до Криму з окупованої території Херсонщини.

«Краще знайти безпечне місце, забезпечити себе продовольством та водою та у разі активних бойових дій знаходитися у таких місцях, чекати звільнення територій… Але краще, якщо є така можливість, все ж виїхати на підконтрольну територію України», - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що росіяни хочуть депортувати із Херсонщини до 30000 жителів, серед них - і дітей. Загарбники прикривають це "оздоровленням".