За 10 днів ЗСУ звільнила 29 населених пунктів Херсонщини, - Хлань

Від деокупованих населених пунктів ворог залишив руїни без житла, світла та води. Тут люди потребують гуманітарної допомоги. Звільнення п’яти населених пунктів Бериславського району вирівняло лінію фронту. Наші сили впритул підійшли до стратегічного міста Берислав та Каховської ГЕС.

Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає кореспондент LB.ua.

«Наші ЗСУ остаточно звільнили ще п'ять населених пунктів: Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам’янка, Трифонівка, Червоне (Бериславський район Херсонської області). Це населені пункти, які фактично вирівнюють лінію фронту», - заявив він.

За його словами, контрнаступальні дії ще минулого тижня створили для окупантів своєрідний «котел» на цьому напрямку.

«Звільнення сьогодні п’яти населених пунктів - це підведення риски та вирівнювання фронту. Фактично весь «котел», в який були взяти рашисти, зачищений нашими ЗСУ. Лінія боїв підходить до Берислава, яке знакове. Це місто, що виходить на контроль над Каховською греблею, ГЕС, на правому березі Дніпра. Це дуже важливо, бо там окупанти облаштували тимчасові переправи, на шлюзі Каховської ГЕС ще мають можливість щось перекидати. Навели альтернативні переправи неподалік Нової Каховки. Тому вихід на Берислав та Каховську ГЕС - є стратегічним та дуже важливим. Наші ЗСУ вже фактично впритул підійшли до них», - підкреслив він.

Дві альтернативні переправи окупантів через річку Інгулець вже знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.

Він нагадав, що за останні десять днів було звільнено 29 населених пунктів на Херсонщині. Або фактично 1170 кв. км на півночі Херсонської області. Є гостра потреба, щоб люди були забезпечені тут водою, їжею, ліками, будівельними матеріалами.

«Те, що окупанти залишили від населених пунктів, важко назвати населеними пунктами. Бо це суцільні руїни. Люди, що знаходяться на деокупованих територіях, лишилися у вкрай важкому гуманітарному стані. Тому зараз завдання номер один - це допомога людям гуманітарними вантажами, будівельними матеріалами. Тривають роботи по відновленню електропостачання населених пунктів. Є люди, які категорично відмовляються евакуюватися, хоча навіть після звільнення окупанти продовжують обстрілювати ці пункти. Люди живуть у великій небезпеці, однак відмовляються виїжджати, говорячи, що пережили рашистів. І тепер живуть на своїй вільній землі», - додав він.

Нагадаємо, окупанти відбирають у мешканців Херсонщини автомобілі і вивозять крадене майно. Російська армія продовжує обстріли.