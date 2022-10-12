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​За добу ЗСУ знищили ще 270 російських окупантів, 20 крилатих ракет та 15 безпілотників

Інформація про втрати ворога буде коригуватися з надходженням уточнених розвідданих.

​За добу ЗСУ знищили ще 270 російських окупантів, 20 крилатих ракет та 15 безпілотників
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 270 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 63 380 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра, до ввже скоригованих цифр будуть додані втрати ворога за попередню добу. Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом - додано втрати ворога за попередню добу", - зазначили в Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 63380 (+270) осіб ліквідовано;
  • танків - 2505 (+1);
  • бойових броньованих машин - 5181 (+19);
  • артилерійських систем - 1507 (+11);
  • РСЗВ - 355 (+2);
  • засоби ППО - 182 (+1);
  • літаків - 268 (+0);
  • гелікоптерів - 235 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1129 (+15);
  • крилаті ракети - 315 (+20);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3927 (+11);
  • спеціальна техніка - 136 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора ЗСУ знищили 240 окупантів, 9 танків, літак і 46 крилатих ракет.

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