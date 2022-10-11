Учора ЗСУ знищили 240 окупантів, 9 танків, літак і 46 крилатих ракет

З початку повномасштабного вторгнення до 11 жовтня російська армія втратила на війні в Україні 63 110 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 240 окупантів та багато військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 63 110 (+240) осіб;
- танків ‒ 2504 (+9) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 5162 (+13) од.;
- артилерійських систем – 1496 (+10) од.;
- РСЗВ – 353 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 181 (+0) од.;
- літаків – 268 (+1) од.;
- гелікоптерів – 235 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1114 (+17) од.;
- крилатих ракет ‒ 295 (+46) од.;
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3916 (+8) од.;
- спеціальної техніки ‒ 136 (+0) од.
Нагадаємо, станом на 7 ранку 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених внаслідок вчорашнього російського масованого ракетного удару.