Учора ЗСУ знищили 240 окупантів, 9 танків, літак і 46 крилатих ракет

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.

З початку повномасштабного вторгнення до 11 жовтня російська армія втратила на війні в Україні 63 110 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 240 окупантів та багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 63 110 (+240) осіб;

танків ‒ 2504 (+9) од.;

бойових броньованих машин ‒ 5162 (+13) од.;

артилерійських систем – 1496 (+10) од.;

РСЗВ – 353 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 181 (+0) од.;

літаків – 268 (+1) од.;

гелікоптерів – 235 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1114 (+17) од.;

крилатих ракет ‒ 295 (+46) од.;

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3916 (+8) од.;

спеціальної техніки ‒ 136 (+0) од.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, станом на 7 ранку 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених внаслідок вчорашнього російського масованого ракетного удару.