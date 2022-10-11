Головне за ніч. Вівторок, 11 жовтня

Відбиті атаки противника на Донбасі, врятовані криворізькі шахтарі, збиті "Шахіди" над Миколаївщиною та Одещиною, ворожі обстріли Запоріжжя і Дніпропетровщини.

Наразі по всій Україні триває повітряна тривога, на Вінниччині, Хмельниччині, Рівненщині, Київщині, в Одесі чути вибухи. Повідомляється про обстріл Ладижинської ТЕС.

В Одесі, ймовірно, працює протиповітряна оборона.

Генеральний штаб Збройних сил України інформує, що українські військові відбили п’ять атак росіян в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське. Учора внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів України.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала шість ударів. Підтверджено ураження чотирьох місць зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили ворожий літак Су-25.

Ракетні війська й артилерія за попередню добу уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300 противника та один склад з боєприпасами.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 11 жовтня – у нашій новині.

Сьогодні вранці сили протиповітряної оборони збили на Півдні України вісім дронів-камікадзе Shahed-136.

"На світанку південні регіони ворог знов атакував дронами-камікадзе. Над Миколаївщиною силами протиповітряної оборони збито п’ять Shahed-136, над Одещиною – три", – йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

У Кривому Розі підняли на поверхню 854 працівників, які через ворожий обстріл залишилися під землею в знеструмлених шахтах.

За повідомленням начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, рятувальна операція з підйому шахтарів завершилась до другої години ночі. Усі 854 працівники підняті на поверхню.

Сьогодні зранку російські окупанти випустили по Запоріжжю 12 ракет С-300.

"Ракетний удар з 12 ракет С-300, які уразили громадські об’єкти. Дві ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула одна людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити", – повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Уночі 11 жовтня російські окупанти обстрілювали Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області.

"Ворог гатив «Градами», «Ураганами», «Торнадо-С» та важкою артилерією. Попередньо, минулося без постраждалих", – повідомив у Telegram голова Дніпропетровскої ОВА Валентин Резніченко.

Станом на 11 жовтня внаслідок нападу Росії в Україні постраждали більше ніж 1226 дітей.

422 дитини загинуло та понад 804 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 405, Харківській – 252, Київській – 116, Миколаївській – 76, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Запорізькій – 68, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 30.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2608 закладів освіти, 313 зруйновано повністю.

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй відхилила пропозицію Росії провести таємне голосування щодо спроби анексії Москвою чотирьох частково окупованих регіонів України.

107 голосами за зі 193 Генасамблея вирішила провести публічне, а не таємне голосування щодо проєкту резолюції, яка засуджує російські фальшиві референдуми та спробу незаконної анексії.

Лише 13 країн виступили проти, ще 39 країн утрималися, решта, включно з Росією та Китаєм, не голосували.

Проєкт резолюції Генасамблеї ООН закликає держави не визнавати дії Росії та підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України.

Голосування за документ, ймовірно, відбудеться в середу або четвер.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!