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ООН відхилила заклик Росії про таємне голосування щодо псевдореферендумів

Голосування за відповідну резолюцію відбудеться, ймовірно, в середу або четвер.

ООН відхилила заклик Росії про таємне голосування щодо псевдореферендумів
Фото: EPA/UPG

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй 10 жовтня відхилила пропозицію Росії провести таємне голосування пізніше цього тижня щодо спроби анексії Москвою чотирьох частково окупованих регіонів України.

Про це пише Reuters.

Генасамблея 107 голосами “за” (з 193) вирішила провести публічне, а не таємне голосування щодо проєкту резолюції, яка засуджує російські “фальшиві референдуми” та “спробу незаконної анексії”.

Лише 13 країн виступили проти, ще 39 країн утрималися, а решта, включно з Росією та Китаєм, не голосували.

Проєкт резолюції Генасамблеї ООН закликає держави не визнавати дії Росії та підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України.

Дипломати сказали, що голосування за документ, ймовірно, відбудеться в середу або четвер.

Нагадаємо, 30 вересня делегація РФ у Раді Безпеки ООН застосувала вето під час голосування резолюції із засудженням кремлівські псевдореферендуми в Україні. Також ця резолюція закликала не визнавати жодних змін українських кордонів.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що анексія Росією окупованих українських територій зневажає цілі та принципи організації.

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