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Росія заблокувала резолюцію Радбезу ООН, яка засуджувала псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України

РФ скористалася правом постійного члена Радбезу ООН.

Росія заблокувала резолюцію Радбезу ООН, яка засуджувала псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України
Фото: Скріншот з відео

Делегація РФ у Раді Безпеки ООН застосувала вето під час голосування резолюції із засудженням кремлівські псевдореферендуми в Україні. Також ця резолюція закликала не визнавати жодних змін українських кордонів.

Про це стало відомо під час засідання Радбезу ООН.

“Результат голосування по проєкту резолюції такий: “за” - десять країн, одна – “проти”, чотири утрималися. Проєкт резолюції не прийнято через голосування “проти” постійного члена Ради”, - повідомив голова Радбезу ООН Ніколя де Рів’єр.

Утрималися під час голосування Бразилія, Габон, Індія і Китай.

Текст резолюції не оприлюднювався, але представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд розповіла, що “Сполучені Штати разом з Албанією запропонували резолюцію на засудження незаконних так званих “референдумів”, проведених на українській території. Резолюція є чіткою. Вона закликає всіх членів організацій не визнавати жодних змін статусу України, а також вимагає, щоби Росія вивела свої війська з України негайно”.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що фальшиві референдуми Кремля є марною спробою замаскувати те, що рівнозначно подальшій спробі захоплення території в Україні. 

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