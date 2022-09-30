Росія заблокувала резолюцію Радбезу ООН, яка засуджувала псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України

Делегація РФ у Раді Безпеки ООН застосувала вето під час голосування резолюції із засудженням кремлівські псевдореферендуми в Україні. Також ця резолюція закликала не визнавати жодних змін українських кордонів.

Про це стало відомо під час засідання Радбезу ООН.

“Результат голосування по проєкту резолюції такий: “за” - десять країн, одна – “проти”, чотири утрималися. Проєкт резолюції не прийнято через голосування “проти” постійного члена Ради”, - повідомив голова Радбезу ООН Ніколя де Рів’єр.

Утрималися під час голосування Бразилія, Габон, Індія і Китай.

Текст резолюції не оприлюднювався, але представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд розповіла, що “Сполучені Штати разом з Албанією запропонували резолюцію на засудження незаконних так званих “референдумів”, проведених на українській території. Резолюція є чіткою. Вона закликає всіх членів організацій не визнавати жодних змін статусу України, а також вимагає, щоби Росія вивела свої війська з України негайно”.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що фальшиві референдуми Кремля є марною спробою замаскувати те, що рівнозначно подальшій спробі захоплення території в Україні.