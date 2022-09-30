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Столтенберг про намір України вступити в НАТО: Рішення будуть ухвалювати члени альянсу

Зараз блок зосереджений на тому, аби допомагати Україні захищатися від російського вторгнення.

Столтенберг про намір України вступити в НАТО: Рішення будуть ухвалювати члени альянсу
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, чи зможе Україна вступити в альянс за пришвидшеною процедурою.

Про це він сказав під час брифінгу.

Столтернберг зазначив, що союзники підтримують право нашої держави вступати в НАТО. 

"Кожна демократична країна у Європі має таке право - подавати на членство і ми поважаємо це право... Рішення про це членство має прийматися усіма 30 членами. Це консенсусне рішення", - зауважив Генсек.

Він наголосив, що наразі альянс зосереджений на тому, аби надавати безпосередню підтримку Україні, допомагати їй захищатися від російського вторгнення. 

"І це основна наша мета зараз країн-союзників НАТО", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Про це за результатами засідання РНБО оголосив президент Володимир Зеленський.

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