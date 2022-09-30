Нові санкції проти РФ: США додали до списку родичів Медведєва, Шойгу, главу Центробанку

Також у перелік потрапили депутати Держдуми і Ради Федерації та компанії.

Сполучені Штати Америки відреагували на анексію Росією українських територій і доповнили санкційний список новими іменами росіян.

Його оприлюднили на сайті Міністерства фінансів США.

У перелік, що складається з понад трьох сотень позицій, потрапили депутати Державної Думи Росії, члени Ради Федерації, а також родичі експрезидента Дмитра Медведєва, очільника Міноборони Сергія Шойгу, прем'єра Михайла Мішустіна, очільника Москви Сергія Собяніна.

Санкції зачеплять віцепрем'єра РФ Олександра Новака та очільницю Центробанку Ельвіру Набіулліну з її заступниками.

Серед компаній - науково-технічний центр радіоелектронної боротьби, білоруське ВАТ "Світлогірськхімволокно", ВАТ "Радіоавіоніка" (розробляє обладнання для росзалізниці) та ін.

Нагадаємо, днями Єврокомісія оголосила пропозиції до восьмого пакету санкцій проти Росії.

Крім цього, премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про намір впровадити нові санкції проти Росії за проведення псевдореферендумів в окупованих регіонах України.