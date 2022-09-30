Зарано говорити, хто відповідальний за витоки на “Німецькому потоці”, – очільник Пентагону

Ще занадто рано говорити про те, хто може стояти за витоками газопроводів “Північний потік”.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, пише Reuters.

“Щодо атаки або пошкодження трубопроводу, наразі я думаю – є багато припущень. Але, чесно кажучи, поки не відбудеться повне розслідування, ніхто не зможе точно визначити, що сталося”, – йдеться у повідомленні.

Остін додав, що він обговорив цей інцидент зі своїм данським колегою. Урядовець зазначив, що для залучення правильної команди, яка обстежить місця розривів і зробить кваліфіковані висновки, потрібно кілька днів.

“Поки ми не отримаємо додаткову інформацію або зможемо провести подальший аналіз, не будемо будувати здогадки, хто міг би бути відповідальним", - сказав Остін.

Нагадаємо, політики Європейського Союзу вважають, що можливий саботаж російських газопроводів "Північний потік" може ознаменувати нову фазу гібридної війни, націленої на вразливу енергетичну інфраструктуру, щоб підірвати підтримку України.

27 вересня у Морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі "Північний потік-1" у водах Швеції і Данії. Витоки сталися невдовзі після виявлення витоку на "Північному потоці-2", про який стало відомо напередодні.

29 вересня стало відомо, що берегова охорона Швеції виявила вже четверте джерело витоку газу з трубопроводів, які прокладені між Росією та Європою.

У НАТО заявили, що Північноатлантичний альянс готовий відповідати на будь-які дії, що можуть бути спрямовані проти критично важливої інфраструктури країн-союзниць.