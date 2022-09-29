Папа Франциск заявив, що сприяв визволенню українських полонених

Про який саме обмін йдеться, невідомо.

Папа Римський Франциск контактував із російською стороною для звільнення українських полонених

Про це Папа Римський Франциск повідомив виданню La Civiltà Cattolica.

“Прийшов військовий керівник, який займається обміном полоненими, завжди з духовним радником президента Зеленського. Цього разу мені принесли список понад 300 в’язнів. Вони просили мене зробити щось для обміну. Я негайно зателефонував російському послу, чи можна щось зробити, чи можна прискорити обмін полоненими”, - розповів Папа Франциск.

Він нагадав, що наступного дня після початку війни пішов до російського посольства, хоча Папа ніколи не відвідує посольство.

“Я сказав послу, що хотів би поговорити з президентом Путіним”, - повідомив Папа.

Він зазначив, що двічі зустрічався з українським послом і двічі говорив по телефону з президентом Зеленським, а також послав в Україну кардиналів Черні та Краєвського, які принесли солідарність Папи.

На думку Папи Франциска, вторгнення в Україну є неприйнятною, відразливою, безглуздою, варварською, святотатською агресією.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна щодо можливого застосування ядерної зброї. Понтифік зазначив, що навіть думати про такий акт було б "божевіллям".