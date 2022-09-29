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Папа Франциск заявив, що сприяв визволенню українських полонених

Про який саме обмін йдеться, невідомо.

Папа Франциск заявив, що сприяв визволенню українських полонених
Папа Римський Франциск
Фото: ukrinform.ua

Папа Римський Франциск контактував із російською стороною для звільнення українських полонених

Про це Папа Римський Франциск повідомив виданню La Civiltà Cattolica.

“Прийшов військовий керівник, який займається обміном полоненими, завжди з духовним радником президента Зеленського. Цього разу мені принесли список понад 300 в’язнів. Вони просили мене зробити щось для обміну. Я негайно зателефонував російському послу, чи можна щось зробити, чи можна прискорити обмін полоненими”, - розповів Папа Франциск.

Він нагадав, що наступного дня після початку війни пішов до російського посольства, хоча Папа ніколи не відвідує посольство.

“Я сказав послу, що хотів би поговорити з президентом Путіним”, - повідомив Папа.

Він зазначив, що двічі зустрічався з українським послом і двічі говорив по телефону з президентом Зеленським, а також послав в Україну кардиналів Черні та Краєвського, які принесли солідарність Папи. 

На думку Папи Франциска, вторгнення в Україну є неприйнятною, відразливою, безглуздою, варварською, святотатською агресією.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна щодо можливого застосування ядерної зброї. Понтифік зазначив, що навіть думати про такий акт було б "божевіллям".

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