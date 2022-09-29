У складі американської допомоги Україні мають бути танки, - сенатор Грем

Україна давно вже просить надати важке озброєння.

Сенатор-демократ Ліндсі Грем, котрий очолює Юридичний комітет Сенату США, заявив, що новий допомоги Україні має передбачати надання ЗСУ сучасних танків.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на сенатор-демократа Ліндсі Грема.

“Військова допомога стає більш потужною. Я ціную дії адміністрації, яка подвоїла свої зусилля щодо забезпечення військової спроможності (України – ред.), і це змінює хід війни. Я думаю, частиною у складі цієї допомоги повинні бути танки”, - зауважив Грем.

Він висловив сподівання, що “ближчими днями ми зможемо зробити дещо, щоби забезпечити українські сили більшою кількістю сучасних танків”.

Грем наголосив, що додаткова допомога для України, передбачена законопроєктом із 12 млрд доларів для України, містить фінансування, яке допоможе українцям “пережити решту року, не вимикати світло та оплачувати рахунки”.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України в розмірі 1,1 млрд доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).