Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Росія обстріляла Дніпро ракетами. Серед загиблих і поранених є діти (оновлено)
Росія обстріляла Дніпро ракетами. Серед загиблих і поранених є діти (оновлено)
Причиною трьох вибухів поблизу ЗАЕС, ймовірно, стали тварини, - МАГАТЕ
Причиною трьох вибухів поблизу ЗАЕС, ймовірно, стали тварини, - МАГАТЕ
Танкове побоїще
Танкове побоїще
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
Хлань повідомив про потужний приліт по окупантах в Олешках на Херсонщині
Хлань повідомив про потужний приліт по окупантах в Олешках на Херсонщині
Пушилін побачив на Донбасі “інструкторів НАТО, які очолюють підрозділи ЗСУ”
Пушилін побачив на Донбасі “інструкторів НАТО, які очолюють підрозділи ЗСУ”
Південна Корея через Чехію поставить Україні зброю на 2,9 млрд доларів, – ЗМІ
Південна Корея через Чехію поставить Україні зброю на 2,9 млрд доларів, – ЗМІ
У Херсоні пролунали вибухи у гуртожитку, де жило багато окупантів, серед них кадирівці
У Херсоні пролунали вибухи у гуртожитку, де жило багато окупантів, серед них кадирівці
ГоловнаСуспільствоВійна

У складі американської допомоги Україні мають бути танки, - сенатор Грем

Україна давно вже просить надати важке озброєння.

У складі американської допомоги Україні мають бути танки, - сенатор Грем
Фото: facebook.com/ato.news

Сенатор-демократ Ліндсі Грем, котрий очолює Юридичний комітет Сенату США, заявив, що новий допомоги Україні має передбачати надання ЗСУ сучасних танків.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на сенатор-демократа Ліндсі Грема.

“Військова допомога стає більш потужною. Я ціную дії адміністрації, яка подвоїла свої зусилля щодо забезпечення військової спроможності (України – ред.), і це змінює хід війни. Я думаю, частиною у складі цієї допомоги повинні бути танки”, - зауважив Грем.

Він висловив сподівання, що “ближчими днями ми зможемо зробити дещо, щоби забезпечити українські сили більшою кількістю сучасних танків”.

Грем наголосив, що додаткова допомога для України, передбачена законопроєктом із 12 млрд доларів для України, містить фінансування, яке допоможе українцям “пережити решту року, не вимикати світло та оплачувати рахунки”.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України в розмірі 1,1 млрд доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також