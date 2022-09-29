Польща готова приймати на лікування українських військовослужбовців, - посол Зварич

Зараз у Польщі лікуються близько 100 українських вояків.

Польща готова і далі приймати на лікування українських військовослужбовців.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на посла України в Польщі Василя Зварича.

“Польща готова приймати на лікування наших військовослужбовців. Можливості цивільної інфраструктури Польщі дозволяють прийняти на лікування щонайменше 1 тис. українських військовослужбовців”, - зазначив Зварич.

При тому, якщо не вистачатиме цивільних можливостей, то залучить військову інфраструктуру.

Зварич поінформував, що станом на сьогодні у медичних закладах по всій Польщі зараз лікується близько 100 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, в Жешуві (Польща) відкрили спеціальний медичний хаб для українських пацієнтів, яких евакуюють на лікування до європейських клінік.