Нині в Жешуві (Польща) відкрили спеціальний медичний хаб для українських пацієнтів, яких евакуюють на лікування до європейських клінік.
Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Відкрили хаб український міністр, а також його польський колега Адам Недзельський і Європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.
За словами Ляшка, із 1 вересня в аеропорт Жешува двічі-тричі на тиждень буде прилітати літак, який спеціально облаштований для перевезення лежачих пацієнтів у важкому стані.
"Цей літак курсуватиме за фінансової підтримки ЄС та Уряду Норвегії. У хабі, який ми сьогодні відкрили, наші пацієнти можуть перечекати будь-які моменти в разі, якщо відбудуться затримки літака чи погодні умови не дозволятимуть вилетіти за графіком", - розповів очільник МОЗУ.
Також між Львовом і Жешувом будуть курсувати реанімаційні автобуси. Один уже Україна отримала від уряду Норвегії.
"До речі, у цю середу він здійснив першу евакуацію в межах нашої країни, а у четвер вже у складі евакуаційної колони доставив і перших пацієнтів до аеропорту Жешува", - додав Ляшко.
Глава українського відомства подякував владі Польщі та Європейському Союзу за підтримку українців.
Нагадаємо, Португалія готова приймати на лікування більшу кількість поранених українців.
Днями на лікування до Євросоюзу доправили ще 29 українців з мінно-вибуховими травмами.