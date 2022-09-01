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У Польщі відкрили медичний хаб для пацієнтів з України, яких евакуюють на лікування до європейських клінік

Із 1 вересня в аеропорт Жешува два-три рази на тиждень буде прилітати літак, який спеціально облаштували для перевезення лежачих пацієнтів у важкому стані.

У Польщі відкрили медичний хаб для пацієнтів з України, яких евакуюють на лікування до європейських клінік
Фото: Facebook/Віктор Ляшко

Нині в Жешуві (Польща) відкрили спеціальний медичний хаб для українських пацієнтів, яких евакуюють на лікування до європейських клінік. 

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Відкрили хаб український міністр, а також його польський колега Адам Недзельський і Європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

За словами Ляшка, із 1 вересня в аеропорт Жешува двічі-тричі на тиждень буде прилітати літак, який спеціально облаштований для перевезення лежачих пацієнтів у важкому стані. 

"Цей літак курсуватиме за фінансової підтримки ЄС та Уряду Норвегії. У хабі, який ми сьогодні відкрили, наші пацієнти можуть перечекати будь-які моменти в разі, якщо відбудуться затримки літака чи погодні умови не дозволятимуть вилетіти за графіком", - розповів очільник МОЗУ.

Також між Львовом і Жешувом будуть курсувати реанімаційні автобуси. Один уже Україна отримала від уряду Норвегії.

"До речі, у цю середу він здійснив першу евакуацію в межах нашої країни, а у четвер вже у складі евакуаційної колони доставив і перших пацієнтів до аеропорту Жешува", - додав Ляшко.

Глава українського відомства подякував владі Польщі та Європейському Союзу за підтримку українців.

Фото: Facebook/Віктор Ляшко

Фото: Facebook/Віктор Ляшко

Фото: Facebook/Віктор Ляшко

Нагадаємо, Португалія готова приймати на лікування більшу кількість поранених українців.

Днями на лікування до Євросоюзу доправили ще 29 українців з мінно-вибуховими травмами.

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