Португалія готова приймати на лікування більшу кількість поранених українців

Також це стосується тих українців, які потребують реабілітації.

Міністри охорони здоров'я України та Португалії домовилися про подальшу співпрацю у напрямку медичної евакуації та реабілітації українських пацієнтів з мінно-вибуховими травмами. Також досягли домовленості стосовно експертної допомоги у сфері психологічної та нейрореабілітації.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Ми вдячні Португалії за її підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення рф, як гуманітарну, так і підтримку на політичному рівні євроінтеграційного курсу України та ту підтримку міністерства охорони здоров'я Португалії, яку ми мали на засіданні Європейського комітету ВООЗ і 73-ї Асамблеї ВООЗ”, - зазначив під час зустрічі міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Очільниця МОЗ Португалії підтвердила готовність їхньої системи охорони здоров'я збільшити кількості українців, які матимуть змогу отримувати необхідне лікування у медичних закладах Португалії.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Португалії Жоау Гомешем Кравінью в межах його візиту в Україну. Окрема увага була приділена участі Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира, а також навчальних закладів міст Ірпінь та Буча за підтримки муніципалітету португальського міста Кашкайш.