Порошенко показав унікального робота, який вивозить поранених з поля бою

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко презентував унікальну зброю майбутнього – бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою, а також транспортування боєкомплектів та виконання інших військових задач.

Фото: eurosolidarity.org

«Це унікальний бойовий робот, який керується дистанційно. Це військова машина, яка стоїть на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО – Естонії, Німеччини та Норвегії. Спільне виробництво Німеччини і Естонії. І сьогодні вперше ця бойова техніка майбутнього з’явилася в Україні. Ми думаємо, вона зробить потужний внесок для нашої перемоги», – говорить Порошенко.

За його словами, такий робот здатний забезпечувати і розміщення автоматичної 30-міліметрової гармати, і протитанкової системи включно зі Стугною або Джавеліном, і розвідувальної системи включно з радаром.

Фото: eurosolidarity.org

«Але саме цей варіант – евакуаційний. Ми спільно з «Госпітальєрами» хочемо започаткувати проєкт «Журавель» на честь загиблого українського морпіха. Для того, щоб в умовах небезпеки для лікарів-евакуаторів робот міг під’їхати, забрати бійця, привезти за півтора, два чи п’ять кілометрів, щоб надати необхідну допомогу, коли рахунок йде на хвилини, і врятувати життя», – пояснив Петро Порошенко.

Засновниця батальйону «Госпітальєри», медик-доброволець, народна депутатка Яна Зінкевич говорить: «Ми будемо вивчати можливості цього робота евакуйовувати поранених з поля бою, з тих місць, які є важкодоступні і до яких важко добратися медикам як на транспорті, так і пішки. Будуть навчання для операторів цього робота, і сподіваємося, що наш проєкт вдасться реалізувати».