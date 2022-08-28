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Окупанти обстріляли Харків і чотири райони області: загинула людина, двоє – поранені

Пошкоджені житлові будинки і об’єкти промисловості.

Окупанти обстріляли Харків і чотири райони області: загинула людина, двоє – поранені
Фото: Telegram Олега Синєгубова

Близько опівночі 28 серпня російські військові здійснили запуск двох ракет з міста Бєлгород Російської Федерації, які влучили на територію Харківщини.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Вибухи пролунали в районі селища Травневе та міста Південне у Харківському районі. Попередньо – без постраждалих та руйнувань”, – йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали місто Харків та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти промисловості, сталися лісові пожежі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, в смт Золочів Богодухівського району одна людина загинула. В смт Донець Ізюмського району один поранений. В смт Слатине госпіталізовано ще одного пораненого.

 

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог намагався йти в наступ в районі села Довгеньке, але під вогнем наших захисників відступив з втратами.

Нагадаємо, окупанти атакували Донбас, Дніпропетровщину, Харківщину і Миколаївщину. Водночас ніч минула спокійно у сімнадцяти областях.

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