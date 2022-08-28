Збільшення російської армії на 140 тис. осіб суттєво не покращить її бойові спроможності, – Міноборони Британії

Росія вже втратила у війні з Україною десятки тисяч військових.

Останній наказ президента РФ Володимира Путіна про збільшення чисельності російської армії навряд чи суттєво відобразиться на її спроможності воювати.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Аналітики говорять про наказ Путіна від 25 серпня, в якому йдеться про збільшення армії Російської Федерації на близько 140 тисяч осіб. Президент РФ доручає уряду виділити відповідні кошти на це.

Наразі незрозуміло, чи Росія спробує зробити це шляхом рекрутингу більшої кількості добровольців-контрактників, чи шляхом збільшення призову.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 August 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Y9UN7RpEbL — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 28, 2022

“В будь-якому разі, в умовах чинного законодавства цей наказ навряд чи суттєво допоможе РФ збільшити її бойові спроможності в Україні. Адже Росія втратила десятки тисяч військових, нових контрактників – мало, а призовники принаймні технічно не зобов’язані виконувати завдання за межами території РФ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 24 лютого по 28 серпня російська армія втратила на війні в України близько 46 750 військових. Учора Збройні сили України знищили близько 250 окупантів, найбільше – на Донецькому напрямку.