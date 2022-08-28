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За минулу добу ЗСУ ліквідували 250 військових РФ, найбільше – на Донецькому напрямку

Генштаб назвав нові втрати ворога.

За минулу добу ЗСУ ліквідували 250 військових РФ, найбільше – на Донецькому напрямку

З 24 лютого по 28 серпня російська армія втратила на війні в України близько 46 750 військових. Учора Збройні сили України знищили близько 250 окупантів, три танки, п’ять артилерійських систем, три броньовані машини та іншу військову техніку.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 942 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 257 (+3) од,
  • артилерійських систем – 1 050 (+5) од,
  • РСЗВ – 274 (+0) од,
  • засоби ППО – 148 (+0) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 202 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2),
  • крилаті ракети – 196 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 171 (+6) од,
  • спеціальна техніка – 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

 

Нагадаємо, через виснаження людського ресурсу Бурятії, Туви, республік Кавказу та інших депресивних регіонів РФ, у Кремлі розпорядилися розпочати мобілізацію в центральних областях – Московській та Ленінградській.

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