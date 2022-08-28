За минулу добу ЗСУ ліквідували 250 військових РФ, найбільше – на Донецькому напрямку

З 24 лютого по 28 серпня російська армія втратила на війні в України близько 46 750 військових. Учора Збройні сили України знищили близько 250 окупантів, три танки, п’ять артилерійських систем, три броньовані машини та іншу військову техніку.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 942 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 257 (+3) од,

артилерійських систем – 1 050 (+5) од,

РСЗВ – 274 (+0) од,

засоби ППО – 148 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 202 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2),

крилаті ракети – 196 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 171 (+6) од,

спеціальна техніка – 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, через виснаження людського ресурсу Бурятії, Туви, республік Кавказу та інших депресивних регіонів РФ, у Кремлі розпорядилися розпочати мобілізацію в центральних областях – Московській та Ленінградській.