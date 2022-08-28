Президент України Володимир Зеленський анонсував указ про нагородження друзів України за кордоном.

“І буде ще один указ – дуже важливий, особливий указ – про відзначення державними нагородами друзів України за кордоном, наших партнерів, наших помічників в боротьбі за свободу і життя. Тих, чий внесок дійсно вагомий. Тих, кому Україна завжди буде вдячною”, – сказав він.

Зеленський додав, що боротьба за незалежність – це боротьба усього народу, тільки так вона буває успішною.

“Саме такою, всенародною, вона є у нас, в Україні. І саме тому Україна переможе. Народ перемагає завжди. І так само успішна боротьба за свободу у світі не може бути боротьбою лише окремих людей чи окремих держав. Це спільна робота, спільний результат, який досягається завдяки міцності й солідарності усіх, хто цінує свободу і хто не терпить тиранію. Свобода перемагає завжди. Обов'язково переможемо!”, – додав президент.

Сьогодні також з’являться укази про відзначення держнагородами людей, які підтримують бойовий дух українців і поширюють правду про війну.