Підготовка контрнаступу триває, – Скібіцький

Загарбники посилюють свої позиції, зокрема на півдні, готуючись до оборони.

Збройні сили України продовжують підготовку до контрнаступу.

Про це повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, пише Укрінформ.

“Підготовка контрнаступу триває, ми отримуємо нове озброєння. Головною метою є повна деокупація територій, а для цього необхідно буде проводити контрнаступальну операцію”, – сказав Скібіцький.

Водночас, за його словами, загарбники посилюють свої позиції, зокрема на півдні, готуючись до оборони.

Скібіцький також зауважив, що наразі і українська, і російська сторони готуються до активніших бойових дій.

Представник розвідки також додав, що за останній місяць Росія перекинула угруповання Східного військового округу зі сходу України на південь. Ця група військ брала участь у вторгненні до України, перебуваючи спершу в Білорусі, після цього – на Слобожанському та Донецькому напрямках. Тепер ці ворожі сили діють у Запорізькій та Херсонській областях.

Зазначимо, на думку українських експертів, почалася третя фаза протистояння у війні. Станом на кінець серпня росія вже не володіє повністю ініціативою, а Україна – ще не володіє.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі Збройнсих сил України, у російській армії зростають втрати особового складу. Тож командування окупантів почало частіше переносити терміни ротацій передових підрозділів на невизначений строк.