У Марганці на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів пошкоджено 6 будинків

Також у Нікопольському районі вражено адміністративну будівлю та з експлуатації виведено промисловий об'єкт.

Внаслідок обстрілу міста Марганець Дніпропетровської області пошкоджено шість житлових будинків.

Про це повідомив очільник Нікопольської районної військової адміністрацїі Євген Євтушенко.

Також пошкоджено біля десятка господарських споруд та ЛЕП.

Загиблих та постраждалих немає.

Близько 17:00 гелікоптерами з глибини території, за Кам’янкою – Дніпровською, здійснено пуск двох ракет. Ними вражено адміністративну будівлю та промисловий об’єкт виведений з експлуатації.

Пошкоджено дві багатоповерхівки розташовані поруч.

Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Томаківській громаді Дніпропетровської області українські військові збили безпілотник ворога.

Водночас окупанти завдали сьогодні завдали ракетного удару по Нікополю і Марганцю, а у Криворізькому районі вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської та Апостолівської громад.