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За пів року 18 льотчиків отримали звання Героя України, – Зеленський

Президент привітав українських авіаторів з професійним святом.

За пів року 18 льотчиків отримали звання Героя України, – Зеленський
Фото: Скріншот відео

За пів року 18 льотчиків отримали звання Героя України, ще десятки відзначені державними нагородами. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, вітаючи українських авіаторів з професійним святом, яке відзначають в останню суботу серпня.

“Росія сподівалася знищити нашу авіацію в перші ж години повномасштабного вторгнення. І, звичайно, це у ворога була абсолютно божевільна мета, як і багато інших подібних цілей. Повітряні сили України були збережені, і з першого дня вторгнення з честю виконують бойові завдання”, – зазначив президент, додавши, що їхні вміння й бойові результати стали справжньою легендою, і я неодноразово чув найвищу похвалу нашій авіації від представників армій і держав наших партнерів.  

Зеленський підкреслив, що українська авіація міцна. 

“Вона буде серед найсучасніших, це однозначно, цього вже не змінити. Але і в тих надзвичайно складних умовах, які є зараз, українські пілоти демонструють найвищий клас.Сьогодні я дякую всім нашим льотчикам, усім, хто забезпечує польоти, готує техніку до польотів, і всім, хто допомагає українській військовій авіації бути здатною виконувати бойові завдання. І окремо хочу подякувати батькам наших воїнів, мамам і татам українських льотчиків, за таких сміливих і розумних синів, які зробили й роблять дуже багато, щоб наблизити нашу перемогу – перемогу України. Ще раз – із Днем авіації України!”, – йдеться у заяві очільника країни.

Нагадаємо, з нагоди Дня авіації на столичному Подолі відбулося відкриття муралу "Привид Києва". Він розміщений на третьому будинку вулиці Межигірської. Над муралом шість днів працювали троє київських художників.

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