Пошкоджено декілька будівель. На щастя, без постраждалих.

Росія завдала ракетного удару по Нікополю, що в Дніпропетровській області.

Про це повідомив міський голова Олександр Саюк.

Ворожі "прильоти" зафіксували ввечері 27 серпня. Ракети влучили у прибережну територію. Було пошкоджено декілька будівель.

Фото: Telegram/Нікополь. Оперативна інформація

"На щастя без постраждалих. На зараз повітряної тривоги немає, проте будьте уважні, дотримуйтесь правил безпеки", - звернувся Саюк до жителів міста.

Він додав, що вся інфраструктура Нікополя працює.

Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Нагадаємо, у нинішньому ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни обстрілювали Нікополь із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони.

У ніч на 27 серпня рашисти 10 разів обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожий вогонь потрапили два райони – Нікопольський та Криворізький.