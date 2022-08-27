Росія завдала ракетного удару по Нікополю, що в Дніпропетровській області.
Про це повідомив міський голова Олександр Саюк.
Ворожі "прильоти" зафіксували ввечері 27 серпня. Ракети влучили у прибережну територію. Було пошкоджено декілька будівель.
"На щастя без постраждалих. На зараз повітряної тривоги немає, проте будьте уважні, дотримуйтесь правил безпеки", - звернувся Саюк до жителів міста.
Він додав, що вся інфраструктура Нікополя працює.
Триває ліквідація наслідків обстрілу.
Нагадаємо, у нинішньому ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни обстрілювали Нікополь із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони.
У ніч на 27 серпня рашисти 10 разів обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожий вогонь потрапили два райони – Нікопольський та Криворізький.