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У бункерах ЗАЕС росіяни влаштували катівню "Енергетик", - Енергоатом

Процес знущань контролюють вагнерівці.

У бункерах ЗАЕС росіяни влаштували катівню "Енергетик", - Енергоатом
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

У підземних бункерах Запорізької АЕС росіяни влаштували катівню для українського персоналу, яку називають "Енергетик".

Про це йдеться в Teelgram-каналі НАЕК "Енергоатом" з посиланням на Східну правозахисну групу.

"Процес знущань контролює сумнозвісне угрупування "Вагнер". Єдиною умовою злочинців для звільнення людей є грошовий викуп. Але й кошти – не гарантія свободи, особливо коли це стосується проукраїнськи налаштованих жителів Енергодару: їх загарбники просто люто ненавидять", - йдеться в повідомленні пресслужби Енергоатому.

Також бранцям погрожують "кинути в реактор", "влаштувати радіоактивний душ", "назавжди зробити лисими та без зубів".

Місію МАГАТЕ, як припускають правозахисники, не пустять до всіх приміщень атомної електростанції. Тому цій місії, вважають у Східній правозахисній групі, необхідно взяти із собою представників Червоного Хреста і Верховного комісара ООН з прав людини, аби провести моніторинг всієї ЗАЕС і зупинити тортури над полоненими "Енергетика".

Нагадаємо, місія МАГАТЕ приїде з інспекцією на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня. Зараз вирішується, яким маршрутом інспектори їхатимуть.

Тим часом Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія переслідує і затримує працівників Запорізької АЕС, звинувачуючи у співпраці зі Збройними Силами України.

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