ГУР: осінь стане вирішальним періодом у війні з Росією

За будь-якого розкладу зимовий період теж буде складний, бо будуть йти турбуючі бойові дії.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що вважають нинішню осінь вирішальним періодом у війні.

Про це заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

«Вирішальний період – це буде якраз осінь. Якщо говорити про природні і кліматичні умови – це вересень-жовтень. Далі піде негода, листопад, зима, але бойові дії продовжаться. Вони можуть бути не такі активні, однак ми маємо досвід застосування збройних сил РФ проти нашої Сумської та Чернігівської областей минулої зими. Незважаючи на те, що вони звідти втекли, біля наших кордонів на території Росії зберігається приблизно 4 батальйонно-тактичні групи. Вони, по-перше, здійснюють обстріл нашої території. По-друге, тримають у напрузі і відволікають на себе сили та засоби», – заявив він.

За його словами, за будь-якого розкладу зимовий період теж буде складний, бо будуть йти турбуючі бойові дії для того, щоб тримати в напрузі Збройні сили України.

"Друге – це фактор енергетичних ресурсів, який буде однозначно використовуватися Росією, щоб дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію. А на цьому фоні вони будуть готуватися до весни, до відновлення потужних бойових дій", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, Росія посилила свої зусилля на Донбасі на тлі припущень, що Україна планує великий контрнаступ.