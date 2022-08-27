Пентагон уклав контракт на $182 млн на закупівлю NASAMS для України

NASAMS може знищувати літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

Пентагон уклав з компанією Raytheon Missiles & Defense контракт на $182 млн на закупівлю зенітно-ракетних систем NASAMS, які будуть передані Україні.

Про це повідомила компанія Raytheon Technologies.

"Raytheon Missiles & Defence та наші партнери наполегливо працюють над тим, щоб швидко створити цю важливу, перевірену потужність протиповітряної оборони, щоб допомогти українцям захистити свою Батьківщину. Україна приєднається до дюжини країн по всьому світу, які покладаються на NASAMS, щоб перемогти крилаті ракети, літаки та безпілотні системи", — сказав керівник бізнес-напрямку Raytheon Missiles & Defense Том Лаліберті.

Орієнтовна дата завершення робіт – 23 серпня 2024 року. Оплата буде проводитися шляхом коштів, виділених на безпеку України.

NASAMS складається з радара, ракети "повітря-повітря" та центру розподілу вогню. NASAMS надає систему захисту, яка може знищувати літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

Нагадаємо, що в Міноборони заявили, що понад 20 установок HIMARS & M270 & MARS залишаються на озброєнні української армії.

Також стало відомо, що Литва передасть Україні 37 дронів-камікадзе.