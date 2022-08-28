Війна з Росією може тривати роками, але Німеччина підтримає Україну, - Бербок

Німеччина готова допомагати Україні, скільки потрібно, навіть якщо війна з Російською Федерацією затягнеться на роки.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє BILD am Sonntag.

Треба бути готовим до того, що війна може тривати довгі роки, каже Бербок. За її словами, Росія не відмовилася від нав'язливої ідеї поневолити Україну. Німеччина зробить усе, щоб цього не сталося.

"Для мене ясно: Україна також захищає нашу свободу, наш мирний порядок, і ми підтримуємо її фінансово та військовим шляхом доти, доки це необхідно. Крапка", – сказала Бербок.

Вона вважає, що припинити вогонь можна, якщо Путін не буде бомбардувати безневинних людей і накаже вивести війська.

"Путін може віддати наказ зробити це будь-якої миті. Він нападає на Україну. Він може зупинити це будь-якої хвилини", – сказала Бербок.

Нагадаємо, що Німеччина знову заявила, що не постачатиме Україні зброю, з якої можна обстріляти територію РФ.

Водночас канцлер Шольц під час відвідування українських військових на танкових навчаннях у Німеччині пообіцяв Україні подальшу військову підтримку.